Кондратьев поздравил моряков-черноморцев с Днем Военно-морского флота

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев с командиром Новороссийской Военно-морской базы Черноморского флота Виктором Кочемазовым утром 30 июля на катере обошел парадные линии кораблей и подводных лодок.

Глава Кубани и командир Новороссийской Военно-морской базы ЧФ поздравили личный состав экипажей с Днем Военно-морского флота России.

«Мы чествуем защитников морских рубежей России — всех, кто связал свою судьбу со службой под легендарным Андреевским флагом. На протяжении всей истории наш регион был и остается под защитой Черноморского флота. Поэтому память о многих поколениях моряков и офицерах-основателях Новороссийска для нас священна. Никогда не забудем героический подвиг отряда майора Куникова, который насмерть стоял за Малую землю в годы Великой Отечественной войны», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор Краснодарского края подчеркнул, что сегодня военные моряки охраняют спокойствие миллионов жителей и гостей Кубани, и назвал их надежным щитом от всех внешних угроз.

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