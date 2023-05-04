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Парад Победы покажут на большом экране «Сочи Автодрома» в Сириусе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/parad-pobedy-pokazhut-na-bolshom-ekrane-sochi-avtodroma-v-siriuse
Парад Победы покажут на большом экране «Сочи Автодрома» в Сириусе
Фото t.me/sirius_okrug

Для всех желающих посмотреть 9 мая трансляцию парада Победы с Красной площади установят большой экран на «Сочи Автодроме». Начало в 10:00.

На автодром в этот день введут пропускной режим со стороны станции “Олимпийский парк”, сообщили в соцсетях.

Как писал ранее интернет-портал «Кубань 24», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что нет никаких изменений в планах по проведению парада 9 мая на Красной площади.

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