Пара на электросамокате сбила 6-летнюю девочку в центре Краснодара

Инцидент произошел днем 23 февраля на улице Шоссе Нефтяников в районе кинотеатра «Аврора».

Местная жительница рассказала в социальных сетях, что в тот день ее 6-летнюю дочь сбил электросамокатчик, ехавший со своей девушкой. Этой информацией заинтересовались правоохранительные органы.

В полиции Краснодара по данному факту организовали проверку. Выяснили, что неизвестный мужчина ехал на самокате по тротуару со стороны Офицерской в сторону Гаврилова. Он сбил 6-летнюю девочку, которая ехала на самокате во встречном направлении, а затем скрылся. В этот момент ребенок гулял с родителями.

В результате столкновения девочка получила ушиб лица и ссадины. Причиненный здоровью ребенка ущерб установят с помощью судебно-медицинской экспертизы.

За нарушение правил дорожного движения электросамокатчику грозит штраф до 1,5 тыс. рублей. Его сейчас ищет полиция, пишет газета «Аргументы и Факты — Юг».

Читайте также: электросамокатчик сбил 10-летнюю девочку на перекрестке в Сочи. ДТП произошло 11 декабря в 17:10 на Батумском шоссе возле дома № 28 в Дагомысе.