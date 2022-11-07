«Магнит» сэкономил 100 млн рублей на переводе сотрудников на удаленку

«Магнит» сэкономил 100 млн рублей на переводе сотрудников на удаленку

Проект «Работа 2.0» в «Магните» запустили летом 2020 года. В его рамках 9 тыс. из 13 тыс. офисных сотрудников перевели на дистанционный или гибридный режим работы.

Благодаря этому компания каждый год экономит около 4 тыс. рабочих мест, снижая затраты на расширение офисных площадей. С начала действия проекта «Магнит» сэкономил около 100 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ПАО «Магнит».

Каждый год компания принимает на работу около 1 тыс. офисных сотрудников. Большая их часть, нанятая за последние два года, никогда не работала из офиса. Примерно половина нанятых в этом году сотрудников работают за пределами Краснодара и Москвы.

Опрос среди персонала показал, что работники не желают возвращаться в офис. 97% сотрудников «Магнита» намерены продолжать работать в дистанционном или гибридном формате.

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