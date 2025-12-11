Пансионат «Лазуревый берег» в Геленджике вернули в собственность государства

Решение суда по иску Генпрокуратуры об истребовании в госсобственность пансионата «Лазуревый берег» вступило в силу.

Суд согласился с мнением Генпрокуратуры о том, что здравница была приватизирована в 1992 году незаконно и права собственника, то есть государства, были нарушены.

Компании «Пансионат с лечением «Лазуревый берег» и «Орпола», теперь уже бывшие владельцы актива, должны возместить ущерб на сумму 208 млн рублей.

Краснодарский краевой суд оставил без изменений основную часть решения по иску первого замгенпрокурора России Анатолия Разинкина к указанным компаниям об истребовании в пользу государства участка под пансионатом площадью 15,9 га, а также о признании права собственности РФ на здания санатория.

Спор рассматривал Геленджикский городской суд. В июне прошлого года он удовлетворил требования прокуратуры, в том числе в части взыскания ущерба государству и муниципалитету. Изначально прокуратура требовала от ответчиков 561,2 млн рублей в пользу РФ и 194,5 млн рублей в пользу Геленджика.

Ответчики попросили засчитать в счет погашения ущерба стоимость объекта, построенного на средства компаний, и подлежащего изъятию в пользу РФ. Этим объектом является недостроенный семиэтажный апарт-отель площадью 8 тыс. кв. м. Городской суд произвел зачет требований, а краевой суд принял уточнения по стоимости здания.

Согласно решению краевого суда, ответчики оказались должны российской казне 13,5 млн рублей. Сумма ущерба администрации города-курорта осталась неизменной, пишет «Ъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», санаторий «Лазуревый берег» — один из старейших пансионатов города-курорта. В собственность пансионата входит семь спальных корпусов на 1,3 тыс. мест. Гепрокуратура России заявила, что отнесение территории «Лазуревого берега» к муниципальной собственности города в 1997 году и передача участка в аренду на 49 лет в 2007 году были незаконны. В мае 2024 года ведомство подало иск с требованием передать имущество «Лазуревого берега» в федеральную собственность.

