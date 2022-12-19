Памятный знак погибшим в Великой Отечественной войне экипажам ИЛ-2 открыли в Темрюке
Монумент открыли на улице Чуянова в честь подвига экипажа ИЛ-2 210 штормового авиационного полка Григория Ильина, Василия Рябова, Георгия Егорова и Михаила Петрова.
Глава Темрюкского района Федор Бабенков рассказал, что фашисты держали район в оккупации на протяжении 400 дней.
«Мы должны чтить и помнить своих героев, противостоять вероломным попыткам переписать историю. Члены экипажа ИЛ-2 героически погибли 22 сентября 1943 года при штурмовке моста через реку Кубань. Благодаря их подвигу был нарушен транспортный коридор для немецко-фашистских колонн, что позволило отрезать врагу путь к отступлению», — отметил Бабенков.
В торжественной церемонии участвовали депутат ЗСК Игорь Чемерис, представители правоохранительных органов и жители Темрюка. В конце мероприятия к памятному знаку возложили цветы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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