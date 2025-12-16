Памятные доски в честь погибших выпускников школы №3 установили в Белореченске

В Белореченске открыли памятные доски в честь восьмерых выпускников школы №3, погибших в зоне специальной военной операции при исполнении воинского долга.

На церемонии присутствовали родственники бойцов, учащиеся и сотрудники школы.

«Памятные доски — это символ вечной памяти, благодарности и гордости за наших ребят. И сегодня задача каждого ученика, каждого жителя и каждого из нас — хранить эту память. Вечная слава нашим героям», — отметил глава района Сергей Сидоренко.

Память героев почтили минутой молчания, после чего к мемориальным доскам возложили цветы.

