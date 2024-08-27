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Памятную звезду с именами победителей «Новой волны-2024» заложили в Сочи

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/pamyatnuyu-zvezdu-s-imenami-pobeditelej-novoj-volny-2024-zalozhili-v-sochi
Памятную звезду с именами победителей «Новой волны-2024» заложили в Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

В торжественной церемонии закладки памятной звезды в центре курорта приняли участие финалисты нынешнего сезона Международного конкурса молодых исполнителей.

Конкурсанты также по традиции создали барельеф «Новой волны-2024».

«Новая волна» проходит в Сочи с 2015 года. Открытие конкурса прошло 22 августа в зале New Wave Hall в Олимпийском парке. Участие в этом году приняли 13 участников из 7 стран.

Гала-концерт в честь закрытия музыкального фестиваля пройдет вечером 27 августа, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крыша протекла на концерте Стаса Михайлова в Сочи.

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