Памятную звезду с именами победителей «Новой волны-2024» заложили в Сочи

В торжественной церемонии закладки памятной звезды в центре курорта приняли участие финалисты нынешнего сезона Международного конкурса молодых исполнителей.

Конкурсанты также по традиции создали барельеф «Новой волны-2024».

«Новая волна» проходит в Сочи с 2015 года. Открытие конкурса прошло 22 августа в зале New Wave Hall в Олимпийском парке. Участие в этом году приняли 13 участников из 7 стран.

Гала-концерт в честь закрытия музыкального фестиваля пройдет вечером 27 августа, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крыша протекла на концерте Стаса Михайлова в Сочи.