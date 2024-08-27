Памятную звезду с именами победителей «Новой волны-2024» заложили в Сочи
Культура
27.08.2024 18:22
В торжественной церемонии закладки памятной звезды в центре курорта приняли участие финалисты нынешнего сезона Международного конкурса молодых исполнителей.
Конкурсанты также по традиции создали барельеф «Новой волны-2024».
«Новая волна» проходит в Сочи с 2015 года. Открытие конкурса прошло 22 августа в зале New Wave Hall в Олимпийском парке. Участие в этом году приняли 13 участников из 7 стран.
Гала-концерт в честь закрытия музыкального фестиваля пройдет вечером 27 августа, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», крыша протекла на концерте Стаса Михайлова в Сочи.