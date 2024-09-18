Памятную доску «Герои России — славные сыны Кубани» открыли в музее Краснодара

Информационный стенд с именами 62 жителей Кубани, которым присвоено звание «Герой РФ», установили в зале музея-заповедника имени Фелицына, где открыта посвященная СВО выставка.

На церемонии открытия памятной доски присутствовали Герои РФ Евгений Шендрик, Артем Чумаров, Виктор Маркелов, сын Героя РФ Виктора Казанцева Андрей Казанцев, а также министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

По словам Виктории Лапиной, география подвигов удостоенных высшей награды России кубанцев широка — это Таджикистан, Чеченская Республика, Сирия и Донбасс. Главная цель организаторов мероприятия — сохранить память о живущих героях, донести до каждого высокую ценность мирной жизни.

«Открывая этот проект сегодня, мы уже знаем, что продолжим его: ведется сбор имен для создания отдельного стенда, посвященного Героям России — участникам СВО», — отметила министр культуры Кубани.

В интерактивной зоне «Письмо солдату» все гости музея могли написать слова поддержки участникам специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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