Памятник врачам установят в Новороссийске
Общество
20.01.2023 15:15
Конкурс на создание памятника объявили в прошлом году. Выбор остановили на проекте Андрея Шипунова — его памятник Цезарю Куникову уже установлен в городе-герое.
Профильное совещание 20 января провел глава Новороссийска Андрей Кравченко. Памятник посвятят врачам, которые рисковали жизнью и спасали людей в пандемию коронавируса, отметил мэр.
Проект выставят на общественное обсуждение — жители смогут оставить мнение о будущем памятнике и дополнить его деталями.
«Андрей Владимирович изобразил врачевателей Новороссийска сквозь время, сумев сделать статичную скульптуру живой. Глядя на нее, появляются эмоции и благодарность за работу каждого причастного к спасению жизней», — написал Андрей Кравченко в Telegram.
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