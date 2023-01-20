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Памятник врачам установят в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pamyatnik-vracham-ustanovyat-v-novorossijske
Памятник врачам установят в Новороссийске
Фото t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Конкурс на создание памятника объявили в прошлом году. Выбор остановили на проекте Андрея Шипунова — его памятник Цезарю Куникову уже установлен в городе-герое.

Профильное совещание 20 января провел глава Новороссийска Андрей Кравченко. Памятник посвятят врачам, которые рисковали жизнью и спасали людей в пандемию коронавируса, отметил мэр.

Проект выставят на общественное обсуждение — жители смогут оставить мнение о будущем памятнике и дополнить его деталями.

«Андрей Владимирович изобразил врачевателей Новороссийска сквозь время, сумев сделать статичную скульптуру живой. Глядя на нее, появляются эмоции и благодарность за работу каждого причастного к спасению жизней», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

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