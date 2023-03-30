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Памятник Основателям Новороссийска планируют привести в порядок 7 апреля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pamyatnik-osnovatelyam-novorossijska-planiruyut-privesti-v-poryadok-7-aprelya
Памятник Основателям Новороссийска планируют привести в порядок 7 апреля
Фото Культура.рф

Детали одного из знаковых монументов Новороссийска проржавели и частично разрушились. Фотографиями памятника Основателям Новороссийска возмущенные местные жители поделлись в соцсетях.

Они сообщили, что от памятника отломился якорь, а остальные элементы покрыты ржавчиной, все «серое и блеклое».

«В 2022 году в соответствии с муниципальным контрактом были выполнены инженерные изыскания и в заключении указаны рекомендации по укреплению основания памятника. Получено коммерческое предложение на проектирование реконструкции памятника. В настоящее время определяется источник финансирования, для выполнения данных работ», — сказал глава управления ЖКХ администрации города-героя Александр Алевинский.

По данным администрации Центрального района, запланирована покраска якорей. Срок завершения работ — 7 апреля, пишет «Наша газета. Новороссийск».

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