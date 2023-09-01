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Памятник инспекторам по охране и использованию земель установили в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pamyatnik-inspektoram-po-ohrane-i-ispolzovaniyu-zemel-ustanovili-v-krasnodare
Памятник инспекторам по охране и использованию земель установили в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара. Станислав Телеховец

Памятник открыли на улице Сормовской, 3 по инициативе Краснодарского регионального отделения Ассоциации юристов России.

В торжественном мероприятии принял участие глава Краснодара Евгений Наумов.

«В большом городе очень много серьезных задач. Одна из них — тщательный земельный контроль. На улице Сормовской открыли скульптуру, которая символизирует важную и нужную деятельность. Это профессия инспектора по использованию и охране земель. Работая с ними в связке, мы следим, чтобы каждый земельный участок использовался не только по целевому назначению, но и на благо краснодарцев», — написал Евгений Наумов в Telegram.

На скульптуру ушло около 300 кг бронзы, она представляет собой фигуру мужчины в форменной одежде с золотистым щитом у ног. Постамент выполнили из иранского гранита.

Памятник изготавливали с июня прошлого года. Идею воплотил в жизнь член регионального Союза художников России Александр Бутаев, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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