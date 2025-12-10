Памятник героям спецоперации открыли в Геленджике

Монумент появился в парке «70 лет Победы». На открытие комплекса в честь погибших бойцов пригласили участников специальной военной операции и семьи тех, кто отдал свою жизнь за Отечество.

Перед памятником с двух сторон установили стенды с фотографиями павших героев. Собравшиеся участники СВО, матери и жены погибших почтили память бойцов минутой молчания и возложили цветы.



«Благодаря настойчивости нашей инициативной группы был одобрен проект данного памятника, который разрабатывал Караев Салих Ахмедович со своим коллективом. От всех семей наших погибших я хочу выразить благодарность», — говорит военнослужащий запаса, майор пограничных войск Сергей Савченко.

Монумент сделан из керамогранита. Состоит он из двух частей, которые символизируют преемственность прошлого и будущего. Вместе они объединяют символ спецоперации «Z». Кроме того, в память о погибших героях их семьи высадили деревья.

«Для нашей семьи это очень важное событие — высадка дерева, открытие памятника, не в каждом городе нашей страны есть такое. Я очень рада, что в этот день такое событие, сегодня — День Героя Российской Федерации», — рассказывает вдова погибшего Романа Рязанцева Светлана Рязанцева.

Место для памятника выбирали родственники погибших бойцов. На этой территории находятся захоронения 69 воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Они принимали участие в боях на Малой земле и в освобождении Новороссийска. Ко всем присутствующим обратился глава Геленджика. Алексей Богодистов отметил, что этот монумент олицетворяет общую борьбу за справедливость и мир.

«Данный монумент — это общая работа, нацеленная на то, чтобы сохранить память о наших ребятах. Низкий поклон нашим ребятам за их ратный подвиг ценой собственной жизни», — говорит глава Геленджика Алексей Богодистов.

На церемонии отметили, что после завершения специальной военной операции имена всех погибших жителей Геленджика будут увековечены. Информацию о павших героях сейчас собирают сотрудники городского музея.

