Памятку для учителей об основах ведения соцсетей предложили создать в России

Такая памятка предполагает принципы виртуального общения с учениками и их родителями, а также направлена на противодействие травле или троллингу.

С инициативой выступил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. По его словам, учитель может стать жертвой издевательств в соцсетях. Кроме того, многие педагоги слабо владеют интернетом, тем самым воспринимая троллинг всерьез. Такие переживания негативно влияют на работу учителя.

Ветров отметил, что благодаря памятке неприятные и потенциально опасные ситуации в коммуникации можно будет избежать.

«Прошу Вас рассмотреть возможность создания специализированной служебной памятки для отечественных педагогов об основах ведения социальных сетей, виртуального общения со своими учениками и их родителями, а также для противодействия попыткам травли или троллинга», — цитирует автора инициативы RT.

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