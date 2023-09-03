Память жертв террористических актов почтили в Краснодарском крае

В Краснодаре провели акцию «Вместе против терроризма». В Чистяковской роще у «Памятника 13 тысячам краснодарцев — жертвам фашистского террора» возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших.

Цветы к памятнику возложили студенты, школьники, представители молодежных патриотических общественных объединений и жители города.

В Новороссийске цветы и игрушки возложили к памятнику «Скорбящие ангелы» в сквере имени Рыбнева. Всего в регионе проводят более 1,2 тыс. тематических мероприятий.

В Краснодаре у Поклонного креста на улице Постовой, 26 в 19:00 возложат свечи-лампады и детские игрушки. Еще одна акция пройдет в 19:30 на Платановом бульваре. Там под открытым небом покажут фильм о судьбе школьников из школы Беслана «Золотая бронза», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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