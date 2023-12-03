Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили в Краснодаре

День Неизвестного Солдата отмечается в России ежегодно 3 декабря.

В этот день в Краснодаре возложили цветы к военно-братскому мемориальному комплексу и почтили память погибших героев минутой молчания.

«Сегодня выражаем нашу глубокую благодарность всем тем, кто отдал свою жизнь за Родину. Мы никогда не забудем их подвиги. Вечная слава. Вечная память», — написал мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 декабря пройдет свыше 1,5 тыс. мероприятий ко Дню Неизвестного Солдата.