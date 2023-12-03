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Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pamyat-pogibshih-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny-pochtili-v-krasnodare
Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили в Краснодаре
Фото t.me/emnaumov

День Неизвестного Солдата отмечается в России ежегодно 3 декабря.

В этот день в Краснодаре возложили цветы к военно-братскому мемориальному комплексу и почтили память погибших героев минутой молчания.

«Сегодня выражаем нашу глубокую благодарность всем тем, кто отдал свою жизнь за Родину. Мы никогда не забудем их подвиги. Вечная слава. Вечная память», — написал мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 декабря пройдет свыше 1,5 тыс. мероприятий ко Дню Неизвестного Солдата.

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