Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили в Краснодаре
Общество
03.12.2023 10:29
День Неизвестного Солдата отмечается в России ежегодно 3 декабря.
В этот день в Краснодаре возложили цветы к военно-братскому мемориальному комплексу и почтили память погибших героев минутой молчания.
«Сегодня выражаем нашу глубокую благодарность всем тем, кто отдал свою жизнь за Родину. Мы никогда не забудем их подвиги. Вечная слава. Вечная память», — написал мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 3 декабря пройдет свыше 1,5 тыс. мероприятий ко Дню Неизвестного Солдата.