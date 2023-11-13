Память погибших при обороне Москвы кубанских казаков почтят в Подмосковье

Патриотическое мероприятие состоится 18 ноября в 11:00 на 97 км Волоколамского шоссе.

У Поклонного креста героям — кубанским казакам соберутся власти Москвы, Московской области и Краснодарского края, а также представители казачества и студенты. Кроме того, в деревне Федюково пройдет Вахта Памяти, церемония возложения цветов и казачий турнир по рубке шашкой.

Как подчеркнул замглавы Кубани Александр Власов, казаки мужественно отражали атаки немецко-фашистских захватчиков на столицу, насмерть стояли на подступах к Волоколамскому шоссе в ноябре 1941 года.

«Имена 37 доблестных сыновей кубанской земли увековечены на гранитной мемориальной плите. Низкий поклон и вечная слава героям — казакам, павшим в боях за Отечество», — сказал вице-губернатор.

Мероприятие, посвященное подвигу казаков четвертого эскадрона 37-го Армавирского полка 50-й Кубанской казачьей дивизии, было организовано департаментом национальной политики и межрегиональных связей Москвы вместе с Московским домом национальностей и Кубанским землячеством, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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