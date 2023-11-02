Делегация Кубани примет участие в семинаре «Российское казачество» в Москве

Семинар в столице пройдет 17 ноября. Делегацию региона возглавит атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

На встрече организуют расширенное заседание постоянной комиссии Совета при президенте РФ по делам казачества. Участники обсудят работу в новых субъектах России. Также будут рассмотрены вопросы взаимодействия органов власти с казачеством в условиях спецоперации.

«Во всех районах, на основании федерального и краевого планов, разработали, приняли и выполняют муниципальные планы по реализации Стратегии госполитики в отношении казачества. В Краснодарском крае сформировали целостную систему законодательства, которая устанавливает и регламентируют вопросы организации государственной службы, патриотического воспитания и других направлений Стратегии», — подчеркнул атаман ККВ.

Вице-губернатор добавил, что в прошлом году регион стал лидером по реализации стратегии. Кроме того, Кубанское казачье войско заняло 1 место среди 11 войсковых обществ страны.

В рамках семинара своим опытом и практиками поделятся атаманы войсковых обществ и лидеров казачьих молодежных организаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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