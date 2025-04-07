Память погибших кубанских казаков в боях за Приднестровье почтили в Краснодаре на Славянском кладбище. Поминовения традиционно проходят в первую субботу апреля.





Залпы звучат в память о погибших казаках-добровольцев. 33 года назад воины принимали участие в боях за Приднестровье. После выступили с поддержкой в грузино-абхазской войне. Многие сложили свои головы, защищая братские народы. В их числе знаменитые казаки: Анатолий Берлизов, Николай Петин, Анатолий Сидоренко. Спустя годы на Славянском кладбище рядом с их могилами прошли поминовения.

«Каждый шел на защиту Приднестровья по велению сердца, по велению долга, считали, что это будет преданная России республика», — рассказал походный атаман кубанских казаков-добровольцев Алексей Аникин.

Почетный караул Кубанского казачьего войска возложил венки к могилам погибших воинов. Сегодня их потомки продолжают боевые традиции, сражаясь на полях специальной военной операции.

«В зоне проведения специальной военной операции у нас уже сформированы и действуют на постоянной основе пять добровольческих отрядов, около 9,5 тыс. казаков принимает участие, огромно количество награжденных государственными наградами», — отметил атаман Кубанского казачьего войска, вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Кубанские казаки во все времена верно служили России. А их подвиги навсегда останутся в памяти современников.

Читайте также: в Краснодаре наградили военных за подготовку парадного расчета казачьего войска.