Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Память митрополита Исидора почтили в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pamyat-mitropolita-isidora-pochtili-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Память митрополита Исидора почтили в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Памятную литургию и панихиду в Свято-Екатерининском кафедральном соборе 8 августа провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Со дня смерти митрополита Исидора прошло ровно три года.

«Сегодня мы помолимся и почтим память покойного владыки Исидора, который был духовным наставником для множества православных верующих Краснодарского края. За свою деятельность во благо Святой Христовой Церкви он был награжден множеством церковных и светских наград. Память о нем всегда живет в наших сердцах», — сказал митрополит Григорий.

Почтить память владыки Исидора пришли замглавы Кубани Александр Власов, представители духовенства, казаки, общественники и прихожане. Вице-губернатор отметил роль православной церкви и митрополита Исидора в возрождении казачества в Краснодарском крае.

«Он внес неоценимый вклад в развитие Кубанского казачьего войска. В крае начали строить и восстанавливать храмы, в том числе при участии казачества», — подчеркнул замгубернатора.

Владыка Исидор долгие годы руководил кубанской митрополией. В 1987 году он был назначен епископом Краснодарским и Кубанским, а в феврале 2001 года получил сан митрополита. С 2008 года он также занимал должность председателя Высшего общецерковного суда Русской Православной церкви. По решению Священного Синода в 2013 году, он был назначен главой кубанской митрополии. Умер 8 августа 2020 года.

Читайте также: три улицы Краснодара назовут в честь митрополита Исидора и кубанских новомучеников.

Статьи
Айва: чем полезна и кому нельзя
Айва: чем полезна и кому нельзя
В поисках Шамбалы: психиатр объяснил, почему популярны туры в «места силы»
В поисках Шамбалы: психиатр объяснил, почему популярны туры в «места силы»
Что посмотреть: пять новых сериалов августа 2023
Что посмотреть: пять новых сериалов августа 2023
Врач рассказал, чем опасно частое употребление обезболивающих
Врач рассказал, чем опасно частое употребление обезболивающих
Пеший поход: каньон реки Бешенки в Туапсинском районе
Пеший поход: каньон реки Бешенки в Туапсинском районе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях