Память митрополита Исидора почтили в Краснодаре

Памятную литургию и панихиду в Свято-Екатерининском кафедральном соборе 8 августа провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

Со дня смерти митрополита Исидора прошло ровно три года.

«Сегодня мы помолимся и почтим память покойного владыки Исидора, который был духовным наставником для множества православных верующих Краснодарского края. За свою деятельность во благо Святой Христовой Церкви он был награжден множеством церковных и светских наград. Память о нем всегда живет в наших сердцах», — сказал митрополит Григорий.

Почтить память владыки Исидора пришли замглавы Кубани Александр Власов, представители духовенства, казаки, общественники и прихожане. Вице-губернатор отметил роль православной церкви и митрополита Исидора в возрождении казачества в Краснодарском крае.

«Он внес неоценимый вклад в развитие Кубанского казачьего войска. В крае начали строить и восстанавливать храмы, в том числе при участии казачества», — подчеркнул замгубернатора.

Владыка Исидор долгие годы руководил кубанской митрополией. В 1987 году он был назначен епископом Краснодарским и Кубанским, а в феврале 2001 года получил сан митрополита. С 2008 года он также занимал должность председателя Высшего общецерковного суда Русской Православной церкви. По решению Священного Синода в 2013 году, он был назначен главой кубанской митрополии. Умер 8 августа 2020 года.

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