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Память героев спецоперации Дениса Пляки и Николая Гуцела увековечили на Кубани

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pamyat-geroev-spetsoperatsii-denisa-plyaki-i-nikolaya-gutsela-uvekovechili-na-kubani
Видео канала «Кубань 24»

В станице Приазовской Приморско-Ахтарского района на фасаде школы № 6 разместили мемориальную табличку с портретом Дениса Пляки. Боец спецназа учился в этих стенах.

Он погиб минувшим летом, защищая мирное население Донбасса. Посмертно был награжден орденом Мужества. Парню был 21 год.

«Никто не думал, что в наше время будут уходить молодые ребята. Уходить в вечность. Мы все читали книги, смотрели фильмы, думали, что это уже прошло. И мы должны сделать все, чтобы эти жизни уходили не зря, чтобы нам было не стыдно за то, что мы делаем здесь, в тылу», — сказал глава Приморско-Ахтарского района Максим Бондаренко.

Кроме того, в Темрюкском районе появилась памятная табличка в честь выпускника школы № 10 станицы Ахтанизовской Николая Гуцела. Его также наградили орденом Мужества посмертно. Он воевал на переднем крае, был пулеметчиком десантно-штурмовой роты. Память своего 22-летнего героя минутой молчания почтили ученики, педагоги и казаки хуторского общества.

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