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На Кубани выплату в 100 тыс. рублей предоставят участникам СВО, заключившим контракт с 1 апреля

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-vyplatu-v-100-tys-rublej-predostavyat-uchastnikam-svo-zaklyuchivshim-kontrakt-s-1-aprelya
На Кубани выплату в 100 тыс. рублей предоставят участникам СВО, заключившим контракт с 1 апреля
На Кубани выплату в 100 тыс. рублей предоставят участникам СВО, заключившим контракт с 1 апреля

Постановление о назначении единовременной выплаты подписал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Согласно документу, выплату в 100 тыс. рублей получат проживающие на Кубани граждане России, которые с 1 апреля заключат контракт о прохождении военной службы и принимающие участие в спецоперации на Украине.

Порядок назначения выплаты будет утвержден в ближайшее время. Сообщается, что выплата не будет учитываться в составе доходов семьи для предоставления других краевых мер соцподдержки.

Ранее единовременную выплату в 100 тыс. рублей выплачивали только мобилизованным жителям региона и добровольцам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Непосредственно поддержать свою страну в зоне СВО вы можете, записавшись на службу по контракту. Солидный заработок, оплата жилья, отсрочки по выплате банковских кредитов — какие еще льготы предполагает служба в Вооруженных силах РФ и как стать военнослужащим, коротко и понятно читайте здесь.

Читайте также: с начала года более тысячи жителей Краснодарского края записались на службу по контракту.

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