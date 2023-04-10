На Кубани выплату в 100 тыс. рублей предоставят участникам СВО, заключившим контракт с 1 апреля
Постановление о назначении единовременной выплаты подписал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Согласно документу, выплату в 100 тыс. рублей получат проживающие на Кубани граждане России, которые с 1 апреля заключат контракт о прохождении военной службы и принимающие участие в спецоперации на Украине.
Порядок назначения выплаты будет утвержден в ближайшее время. Сообщается, что выплата не будет учитываться в составе доходов семьи для предоставления других краевых мер соцподдержки.
Ранее единовременную выплату в 100 тыс. рублей выплачивали только мобилизованным жителям региона и добровольцам, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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