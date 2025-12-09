Памперсы: польза, вред, мифы

Уже несколько поколений современных родителей выросло в памперсах. Уже далеко не все из них знают о «счастливых» временах, когда вместо одноразовых средств гигиены родители, ставшие теперь бабушками и дедушками, использовали марлевые полотнища. Регулярно их стирали, высушивая и дезинфицируя раскаленным утюгом. Одноразовые подгузники давно стали обыденностью, а вот мифы о них живы и здравствуют.

Памперсы начали экспансию и захват российского рынка в начале 90-х годов прошлого века. Вместе со средствами женской гигиены они перевернули сознание наших граждан, внесли необратимые изменения в санитарно-гигиенические привычки и даже повлияли на культуру.

Нельзя сказать, что захват новых территорий и экономических пространств произошел гладко и без сопротивлений. Распространение влияния памперсов встречало немало протестов. Их достоинства подвергались сомнениям. На каждый плюс, особо ортодоксально настроенные мамы, папы и бабушки, находили минусы. Да такие, которые либо ставили под сомнение целесообразность использования непромокаемых трусиков, либо категорически их отвергали.

Даже сейчас, в «просвещенное» время, многие продолжают относиться к памперсам настороженно. И, даже те, кто не представляет, как можно обойтись без этого чуда комфорта, где-то в глубине подсознания продолжает верить в связанные с ними устойчивые мифы.

Польза памперсов

Будем честными, основную пользу от применения памперсов извлекают родители. Памперсы — это удобно. Они облегчают уход. Экономят время и силы. Современные родители знают о постоянной стирке пеленок только по рассказам старшего поколения. Но и этого достаточно, чтобы сделать выбор в пользу одноразовых подгузников.

Но и гигиену никто не отменял. А современные качественные подгузники не просто эффективно отводят влагу. Они сохраняют кожу ребенка сухой. А это помогает избежать опрелостей и предотвратить пеленочный дерматит. Главное регулярно менять памперсы и правильно ухаживать за младенцем.

Здоровый сон нужен как детям, так и их родителям. Ребенка в памперсе никакие «лужи» собственного производства не беспокоят. Младенец всегда остается сухим. Памперсы решают проблему дискомфорта от влажного белья. Все могут спать спокойно. Бодрствовать тоже.

Мобильность — один из главных и не очень явных плюсов памперсов. Попробуйте отправится в поездку с малышом без памперсов. О какой мобильности может идти речь? Как с этой задачей справлялись раньше не хочется даже думать. Теперь же в поездках, на прогулках, при посещении поликлиники, дома и вне дома, памперсы незаменимы. Ведь все ценят чистоту и комфорт!

Возможный вред

Некоторые подгузники, действительно могут содержать химические вещества или те же самые ароматизаторы, которые способны вызвать раздражение нежной кожи и аллергию у малыша. Возможно нужно менять памперс чаще. Возможно родителям нужно подобрать подгузники другого производителя. Есть гипоаллергенные варианты, но их все равно нужно менять каждые 2-3 часа. Весь остальной вред памперсов в основном связан с мифами, их окружающими уже несколько десятилетий.

Миф первый. Подгузники приводят к бесплодию у мальчиков

Презирая логику, сторонники всего натурального и естественного, все кто уверен, что «наши предки жили без памперсов и в семьях было по десять детей» ссылаются на некий «парниковый эффект». Якобы он создает внутри памперса повышенную влажность помноженную на высокую температуру. От этого «там все преет» и «детей не будет».

Во-первых, основное назначение памперса впитывать и удерживать влагу. Поддерживать то самое «там все» в сухости. Можете сами пощупать и убедиться, что это так.

Во-вторых, средняя температура внутри памперса в процессе его использования не изменяется. А вот в марлевых подгузниках изменяется. Еще как! Не верите на слово — обратитесь в научно-исследовательский институт педиатрии РАМН. Там проведено множество тестов, подтверждающих этот эффект. И, самое главное, хоть для дремучих людей и не убедительное — сперматогенез (производство сперматозоидов) начинается у мальчиков в 9–10 лет. Вряд ли до этого возраста они будут ходить в памперсах.

Миф второй. Ребенок из-за памперсов с трудом приучается к горшку

Произвольная задержка мочи — это условный рефлекс. Он появляется в младенчестве и сопровождает человека всю жизнь. Если намочить штанишки — будет сыро и холодно. Кому это понравится? В памперсе же сухо, тепло и комфортно. Но ребенок все же может контролировать свои желания совершать естественные надобности. Научить малыша проситься в туалет и приучить к горшку — задача родителей.

Если всех все устраивает, то и жаловаться нечего! Не памперсы виноваты, а лень родителей. Если приложить упорство, вооружившись терпением, то ребенок быстро приучится ходить на горшок.

Миф третий. От памперсов кривые ноги

Этой «страшилкой» противники памперсов пугали молодых мамочек в самом начале появления этих громоздких на вид приспособлений. К счастью миф этот полностью развенчан.

Большинство современных молодых людей, испытав памперсы на себе, стройны и кривизной ног не отличаются. Более того, по мнению многих педиатров, использование памперсов в первые месяцы жизни малыша, способствует нормальному формированию и развитию его тазобедренных суставов. Может расцениваться, как профилактика дисплазии.

Миф четвертый. У девочек от памперсов развивается цистит

Воспалительное заболевание мочевого пузыря, тот самый цистит, у маленьких детей обычно развивается из-за неправильного ухода или переохлаждения. И сваливать его возникновение на памперсы нечестно, как минимум.

Миф этот связан с тем, что врачи рекомендуют во время лечения цистита воздерживаться от использования памперсов, или чаще их проверять и менять. Но только для удобства наблюдений за частотой и объемом мочеиспускания. Ни для чего более.

Миф пятый. Памперсы вызывают опрелости

Не вызывают. Потому что держат кожу в сухости, как уже говорилось выше.

Правда если памперсы не менять и держать ребенка в одном и том же подгузнике сутками, можно заработать и опрелости и чего похуже. Но тут вопрос не к памперсу, а к родителям.

Миф шестой. Рождение героя

В 90-х годах прошлого века в России ходила развесистая легенда о том, что памперсы были изобретены по заданию американского космического агентства для первых астронавтов и только потом стали доступны простым гражданам. На самом деле это не так.

При полетах в космос действительно в NASA используют специальное впитывающее белье . Но это не обычные детские подгузники. Это — часть скафандра. Основной компонент «космических подгузников», впитывающих около 2 литров жидкости, — полиакрилат натрия. Используется эта система в американской космической программе с 1980-х годов.

А изобретателем детских одноразовых подгузников, тех что мы используем сейчас, считается Виктор Миллз — американский инженер парфюмерно-косметической компании. О его предшественниках из разных стран и эпох американская история «скромно» умалчивает. Как бы то ни было первый массовый технологичный и коммерчески успешный продукт начал свое победное шествие по миру в 1961 году.

А в России бренд «Pampers» стал нарицательным словом, обозначающим все одноразовые подгузники независимо от их производителя.

Читать также:

7 правил по уходу за новорожденными