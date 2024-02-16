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Пальмарий из 16 деревьев высадили в центре Сочи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/palmarij-iz-16-derevev-vysadili-v-tsentre-sochi
Пальмарий из 16 деревьев высадили в центре Сочи
Фото пресс-службы администрации Сочи

Пальмарий из 16 крупномеров вашингтоний высотой по 8 метров на улице Навагинской высадили за сутки.

Перед высадкой в грунт деревья выдерживали в карантине. Гарантийный срок вашингтоний — год: в течение него подрядчик обязуется комплексно ухаживать за субтропическими деревьями, пока они полностью не приживутся.

До конца марта на муниципальных территориях согласно концепции по озеленению курорта высадят 130 пальм, на следующем этапе появятся еще 320 деревьев.

Кроме того, мэрия города совместно с волонтерами и экологами проверили около 1 тыс. пальм на наличие вредителей. В марте начнется период активного размножения пальмового вредителя, администрация заключила договор на 6-разовую обработку пальм, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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