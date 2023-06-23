Озимую пшеницу с площади 1,6 млн га соберут в Краснодарском крае

Аграрии уже приступили к уборочной кампании главной зерновой культуры.

Уборочная кампания стартовала практически во всех муниципалитетах. Первыми уборку начали в Павловском, Выселковском, Гулькевичском, Динском, Приморско-Ахтарском и Красноармейском районах.

«Аграрии убирают ячмень и пшеницу. По оперативным данным, общий валовый сбор этих культур превышает 227 тыс. тонн. Ежедневно в полях работает более 1 тыс. комбайнов», – рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.

За прошедшие сутки обмолочено около 1,3 тыс. га. Валовой сбор озимой пшеницы превысил 8 тыс. тонн. Среднекраевая урожайность – 62,5 ц/га.

Весь период жатвы в минсельхозе будет работать координационный штаб для оперативного реагирования на проблемные вопросы, а также круглосуточная горячая линия: 8 (861) 214 — 25 — 61, 8 (861) 214 — 25- 49, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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