Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Озимую пшеницу с площади 1,6 млн га соберут в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/ozimuyu-pshenitsu-s-ploshhadi-1-6-mln-ga-soberut-v-krasnodarskom-krae
Озимую пшеницу с площади 1,6 млн га соберут в Краснодарском крае
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Аграрии уже приступили к уборочной кампании главной зерновой культуры.

Уборочная кампания стартовала практически во всех муниципалитетах. Первыми уборку начали в Павловском, Выселковском, Гулькевичском, Динском, Приморско-Ахтарском и Красноармейском районах.

«Аграрии убирают ячмень и пшеницу. По оперативным данным, общий валовый сбор этих культур превышает 227 тыс. тонн. Ежедневно в полях работает более 1 тыс. комбайнов», – рассказал министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края Федор Дерека.

За прошедшие сутки обмолочено около 1,3 тыс. га. Валовой сбор озимой пшеницы превысил 8 тыс. тонн. Среднекраевая урожайность – 62,5 ц/га.

Весь период жатвы в минсельхозе будет работать координационный штаб для оперативного реагирования на проблемные вопросы, а также круглосуточная горячая линия: 8 (861) 214 — 25 — 61, 8 (861) 214 — 25- 49, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани стартовала уборка зерновых культур.

Статьи
Диетолог объяснила, почему нельзя есть немытые ягоды с грядок или в магазинах
Диетолог объяснила, почему нельзя есть немытые ягоды с грядок или в магазинах
Дело не в пожароопасности: врач рассказал, почему нельзя курить в жару
Дело не в пожароопасности: врач рассказал, почему нельзя курить в жару
Утиные яйца: польза, вред и особенности
Утиные яйца: польза, вред и особенности
Почему рыба лучше, чем мясо
Почему рыба лучше, чем мясо
5 самых сложных для изучения языков мира
5 самых сложных для изучения языков мира
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях