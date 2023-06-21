Кондратьев: на Кубани стартовала уборка зерновых культур

Всего аграриям края предстоит обмолотить 1,9 млн га зерновых колосовых и зернобобовых культур.

Первыми к жатве приступили сельхозпроизводители Выселковского, Динского, Курганинского, Приморско-Ахтарского, Усть-Лабинского и Крымского районов. Они уже провели уборку зерновых на 2,4 тыс. га.

«Кубанские аграрии уже намолотили 16 тыс. т озимого ячменя. В хозяйствах сделаны запасы топлива, элеваторы готовы к приему и хранению урожая. По прогнозам наших ученых и аграриев, урожай будет достойным, не меньше прошлого года», — отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Он подчеркнул, что Краснодарский край был и остается житницей и гарантом продовольственной безопасности для всей страны. Местные сельхозпроизводители обеспечены всем необходимым для проведения уборочной кампании.

Всего к уборке зерновых в регионе привлекут более 40 тыс. сельхозмашин, в том числе свыше 7,5 тыс. комбайнов. При хорошей погоде это позволит каждый день обмолачивать больше 100 тыс. га и завершить работы за 2 недели.

В 2022 году на Кубани собрали 12,4 млн т зерновых и зернобобовых при средней урожайности более 65 ц/га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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