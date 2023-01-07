Ожидается гололед: на дорогах Краснодара дежурят 20 единиц спецтехники

По прогнозам синоптиков, минусовая температура в краевой столице продержится больше недели, что может привести к гололедице на дорогах. В ночь на 7 января основные мосты и путепроводы обрабатывали 18 спецмашин.

С утра 20 единиц спецтехники дежурят в районе Садового, Тихорецкого, Офицерского и Северных путепроводов, Тургеневского моста, а также путепровода в районе аэропорта на улице Фадеева.

Сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства круглосуточно наблюдают за состоянием основных дорог. Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим и не выезжать на летней резине.

Этой зимой для содержания дорог планируют задействовать 43 комбинированные машины и порядка 11 тыс. т противогололедных материалов.

Сотрудники Мусороуборочной компании обработают от гололеда тротуары, остановки и подземные пешеходные переходы. В Краснодаре установили свыше 2 тыс. контейнеров с противогололедной смесью.

Придомовые территории обязаны обрабатывать собственники. Во дворах многоквартирных домов за обработку отвечают управляющие компании, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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