Озеро лотосов под Новороссийском полностью пересохло

Речь идет об озере БАМ, которое находится рядом с Абрау-Дюрсо. Оно пересохло, и теперь туристы могут проходить прямо между цветами.

«Раньше туристы не рисковали близко подходить к лотосам, потому что все было в воде. В этом году из-за засухи ситуация изменилась: озеро пересохло, и отдыхающие могут сделать прекрасные снимки прямо рядом с цветами», — рассказывает специальный корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

На месте озера с лотосами в поселке Большие Хутора раньше было водохранилище, которое построили около 50 лет назад. Назвали его в честь Байкало-Амурской магистрали, которую возводили тогда же. Дамба регулировала реки Дюрсо во время паводков и ее водой поливали виноградники.

«После большого наводнения в 2002 году встал вопрос: что если произойдет подобная катастрофа, и дамбу прорвет. Все перепугались и дамбу разрушили», — вспоминает житель села Большие Хутора Леонид Дмитриев.

Впоследствии объект стал заброшенным, а вода растеклась и образовалось озеро.

«В 2008 году Сомов Дмитрий Степанович посадил там лотосы. Им было очень хорошо, они заняли всю водную поверхность, все 4 га», — делится инструктор-проводник Анатолий Нечаев.

Так, на озере появился лотос орехоносный. Это краснокнижное растение, считается агрессивным — оно заболачивает и осушает водоем, в котором растет. Кроме того, что озеро воды лишали лотосы, из-за засушливого сезона чаша водоема перестала наполняться от реки Дюрсо.

По словам экологов, проблема с доступом воды до сих пор есть. Если эти осень и зима будут засушливыми, то, возможно, это последний год, когда здесь можно увидеть лотосы — расти на полностью пересохшем водоеме они не смогут.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вода из карстового пролома ушла, само озеро Бам сильно обмелело. Однако лотосов в этом году очень много, они разрастаются и «душат» друг друга.

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края биолог Вениамин Голубитченко отметил, что в происходящем нет ничего неожиданного и удивительного. По его словам, в озере сейчас для воды очень мало места, и даже в дождливое время глубина водоема небольшая.