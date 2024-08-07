Экологи: засуха угрожает знаменитым лотосам озера Бам недалеко от Абрау-Дюрсо

Местные жители опасаются, что это лето станет последним, когда можно полюбоваться цветущими лотосами.

Озеро Бам, то есть бывшее водохранилище постепенно пересыхает. Вода из карстового пролома ушла, само озеро сильно обмелело. Однако лотосов в этом году очень много, они разрастаются и «душат» друг друга. Так как водоем почти пересох к лотосам можно подойти очень близко.

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края биолог Вениамин Голубитченко отметил, что в происходящем нет ничего неожиданного и удивительного.

«Дело в том, что Бам — это по своей сути пруд с дамбой. В 2002 году наводнение размыло дамбу, и пруд почти полностью опорожнился. Но все-таки там осталось небольшое количество воды. При этом река Дюрсо приносила определенное количество ила каждый год, и постепенно вся чаша водоема забилась им. Для воды в настоящее время там очень мало места. Даже в дождливое время глубина водоема небольшая. Сейчас же у нас самое засушливое время года», — объяснил Голубитченко.

Он напомнил, что сильных дождей не было почти два месяца, а река Дюрсо маловодна, потому чаша водоема не наполняется, пишет газета «Жизнь Абрау».

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