Средиземноморскую черепаху Никольского нашли в виноградниках под Новороссийском

Средиземноморская черепаха занесена в Красную книгу России и может жить более 100 лет.

Такую черепаху обнаружили на территории одного из виноградников в Абрау-Дюрсо. По словам эколога Михаила Лучкина, в длину эти животные могут достигать 40 см. Одна из особенностей этого вида — когти на лапах: у средиземноморских черепах их пять, в то время как у среднеазиатских — четыре.

Средиземноморские черепахи питаются только свежими овощами, зеленью и фруктами. Как отметил эксперт, кормить их пищей животного происхождения категорически запрещено, пишет «Наша газета Новороссийск».

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