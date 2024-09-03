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«Овощной» вор украл у жителя Кубани продуктов на 5 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ovoshhnoj-vor-ukral-u-zhitelya-kubani-produktov-na-5-mln-rublej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
«Овощной» вор украл у жителя Кубани продуктов на 5 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За многомиллионное мошенничество 40-летнему жителя Крыловского района грозит до шести лет колонии.

По данным следствия, мужчина заключил с местным предпринимателем договор на поставку овощей для дальнейшей продажи. Фермер передал овощи «реализатору», но полной оплаты товара не дождался. Ущерб превысил 5 млн рублей. Мужчина обратился в полицию.

На подозреваемого завели уголовное дело за мошенничество. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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