«Овощной» вор украл у жителя Кубани продуктов на 5 млн рублей

За многомиллионное мошенничество 40-летнему жителя Крыловского района грозит до шести лет колонии.

По данным следствия, мужчина заключил с местным предпринимателем договор на поставку овощей для дальнейшей продажи. Фермер передал овощи «реализатору», но полной оплаты товара не дождался. Ущерб превысил 5 млн рублей. Мужчина обратился в полицию.

На подозреваемого завели уголовное дело за мошенничество. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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