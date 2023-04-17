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Отжал отверткой дверь: вор-рецидивист вынес деньги и украшения из частного дома в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/otzhal-otvertkoj-dver-vor-retsidivist-vynes-dengi-i-ukrasheniya-iz-chastnogo-doma-v-krasnodare
Отжал отверткой дверь: вор-рецидивист вынес деньги и украшения из частного дома в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Краснодара с сообщением о краже обратился местный житель.

Он рассказал, что неизвестный повредил пластиковую дверь запасного выхода дома и украл деньги и ювелирные украшения на общую сумму более 600 тыс. рублей.

В ходе розыска правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Ранее судимого за кражу и уничтожение имущества 34-летнего местного жителя задержали в хуторе Ленина по месту проживания.

Установили, что злоумышленник отжал пластиковую дверь отверткой. Деньги мужчина потратил, а украшения сдал скупщику за 120 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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