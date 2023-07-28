Ответственность за «мелкие» взятки до 10 тыс. рублей могут усилить в России

Об этом 28 июля сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

На рассмотрение внесли законопроект об усилении ответственности за коррупцию в мелких размерах, не превышающих 10 тыс. рублей. Пискарев отметил важность поправок тем, что именно из таких мелких взяток и состоит низовая коррупция.

Законопроект предполагает лишение свободы до трех лет и до четырех лет ограничения свободы за мелкие взятки и мелкий коммерческий подкуп. Также у злоумышленников будут конфисковывать имущество. Помимо этого, законопроект предлагает новые квалифицирующие признаки, например, «заведомая незаконность действия», «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору», «вымогательство».

«Важно помнить: любая взятка — это нарушение закона, о какой сумме бы речь ни шла. К рассмотрению законопроекта приступим в осеннюю сессию», — написал Пискарев в Telegram.

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