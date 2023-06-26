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Ответные меры на «потолок цен» на нефть продлили в России до конца года

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/otvetnye-mery-na-potolok-tsen-na-neft-prodlili-v-rossii-do-kontsa-goda
Ответные меры на «потолок цен» на нефть продлили в России до конца года
Фото Romario99, pixabay.com

Соответствующий документ 26 июня подписал президент России Владимир Путин.

Глава государства внес изменения в декабрьский указ об ответных мерах на введение «потолка цен» на российскую нефть и нефтепродукты и продлил его до 31 декабря включительно. Ранее указ действовал до 1 июля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», указ об ответных мерах на введенный некоторыми странами механизм ценового потолка на российскую нефть вступил в силу 1 февраля.

Согласно документу, иностранным гражданам и компаниям запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Исключения на поставку нефти и нефтепродуктов могут быть сделаны на основании «специального решения» президента.

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