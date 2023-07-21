Ответ на санкции: от импортных комплектующих отказалось предприятие в Армавире

Местный завод ООО «Горница» по производству посуды смог снизить себестоимость продукции и избавиться от импортной зависимости.

На производственных линиях выпускают посуду для индукционных плит. Для этого здесь установили оборудование для производства индукционных дисков — они используются в конструкции дна кастрюль и сковородок —методом штамповки и автоматическую линию по нанесению антипригарного покрытия.

Генеральный директор предприятия Сергей Щерба отметил, что новое оборудование для изготовления индукционных дисков в полной мере заменило готовые дисковые заготовки, которые закупались в Китае.

«Также мы запустили в тестовом режиме автоматическую линию по нанесению антипригарного покрытия, и уже идут переговоры по установке второй линии», — рассказал Щерба.

Мэр Армавира Андрей Харченко подчеркнул, что производственный процесс на заводе — на высоком уровне. Он добавил, что предприятие продолжает развиваться, используя новые технологии и методы импортозамещения. По словам мэра, администрация Армавира готова поддержать компанию для ее дальнейшего прогресса, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.

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