Отсрочку от частичной мобилизации предоставили отцам с тремя детьми

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Об этом 14 октября сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Отсрочку получили мужчины, на иждивении которых трое и более детей до 16 лет или трое и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью.

«Согласно указаниям Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022, дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трех и более детей до 16 лет; трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью; ребенка с паллиативным статусом», — сообщила Львова-Белова.

Омбудсмен отметила, что было получено много обращений о необходимости расширения круга лиц, которые могут получить отсрочку. Она добавила, что нормативная база мобилизации нуждается в совершенствовании, поэтому проблему уже обсудили с руководством Минобороны и Генерального штаба.

«Мы рады, что чаяния многих из вас были услышаны. Хорошие новости в преддверии Дня отца. Продолжаем работу в этом направлении», — написала Мария Львова-Белова в Telegram.

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