Отсрочку от армии для работающих в школе выпускников педвузов могут ввести в России

С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

По словам Волынец, выпускники педагогических колледжей и вузов должны получать отсрочку от призыва в армию, если будут трудоустроены после окончания учебы в школу. Также она предложила приравнивать их работу к альтернативной службе.

В обращении к главе комитета Госдумы по просвещению Ольге Казаковой предложено разработать необходимый законопроект, который будет предусматривать внесение изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Современная школа нуждается в учителях-мужчинах, которые демонстрировали бы модель мужского поведения, что играет значимую роль в подростковом возрасте, особенно для мальчиков. В связи с этим на государственном уровне нужен комплекс мер по привлечению мужчин-педагогов на работу в школы, цитирует Ирину Волынец RT.

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