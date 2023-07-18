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Отсрочку от армии для работающих в школе выпускников педвузов могут ввести в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otsrochku-ot-armii-dlya-rabotayushhih-v-shkole-vypusknikov-pedvuzov-mogut-vvesti-v-rossii
Отсрочку от армии для работающих в школе выпускников педвузов могут ввести в России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С соответствующей инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

По словам Волынец, выпускники педагогических колледжей и вузов должны получать отсрочку от призыва в армию, если будут трудоустроены после окончания учебы в школу. Также она предложила приравнивать их работу к альтернативной службе.

В обращении к главе комитета Госдумы по просвещению Ольге Казаковой предложено разработать необходимый законопроект, который будет предусматривать внесение изменений в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Современная школа нуждается в учителях-мужчинах, которые демонстрировали бы модель мужского поведения, что играет значимую роль в подростковом возрасте, особенно для мальчиков. В связи с этим на государственном уровне нужен комплекс мер по привлечению мужчин-педагогов на работу в школы, цитирует Ирину Волынец RT.

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