Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Оцифровку кладбищ в Новороссийске начнут в 2023 году

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/otsifrovku-kladbishh-v-novorossijske-nachnut-v-2023-godu
Оцифровку кладбищ в Новороссийске начнут в 2023 году
Фото novorab.ru

В городе-герое 13 декабря прошла рабочая встреча по оцифровке городских кладбищ.

«В следующем году мы планируем начать работу по инвентаризации и оцифровке мест захоронений на территории муниципального образования город Новороссийск», — написала в Telegram вице-мэр Новороссийска Эльвира Кальченко.

Она отметила, что специальная программа даст возможность всем желающим найти информацию о месте захоронения своих близких. Можно будет ознакомиться со схемой расположения на кладбище и внешним видом памятника. Также программа позволит оставить теплые слова об умершем.

Читайте также: в Анапе на старом кладбище провели субботник. В преддверии 79-й годовщины освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков порядок навели на старом кладбище, которое находится на Высоком берегу.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
«А мы-то здесь при чем?»: Минздрав составил методичку правильного общения врачей с пациентами
«А мы-то здесь при чем?»: Минздрав составил методичку правильного общения врачей с пациентами
Дождь с мокрым снегом прогнозируется в первой половине недели в Краснодарском крае
Дождь с мокрым снегом прогнозируется в первой половине недели в Краснодарском крае
«Танцуй, Селедка!»: в Агое снимают комедию с Павлом Майковым и Сашей Бортич
«Танцуй, Селедка!»: в Агое снимают комедию с Павлом Майковым и Сашей Бортич
При падении из многоэтажки в Краснодаре погиб 60-летний мужчина
При падении из многоэтажки в Краснодаре погиб 60-летний мужчина
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Федеральную трассу М-4 «Дон» в 2024 году продлят до Крыма
  2. Полицейский сбил пожилую велосипедистку и скрылся с места ДТП в Краснодарском крае
  3. Охотники тяжело ранили мужчину в лесу в Абинском районе
  4. Пропавший в горах Сочи турист вышел на связь со спасателями
  5. Пожилой мужчина умер на улице по пути в больницу в Анапе
  6. В Краснодаре может появиться улица имени Владимира Жириновского
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях