Оцифровку кладбищ в Новороссийске начнут в 2023 году
Общество
13.12.2022 21:00
В городе-герое 13 декабря прошла рабочая встреча по оцифровке городских кладбищ.
«В следующем году мы планируем начать работу по инвентаризации и оцифровке мест захоронений на территории муниципального образования город Новороссийск», — написала в Telegram вице-мэр Новороссийска Эльвира Кальченко.
Она отметила, что специальная программа даст возможность всем желающим найти информацию о месте захоронения своих близких. Можно будет ознакомиться со схемой расположения на кладбище и внешним видом памятника. Также программа позволит оставить теплые слова об умершем.
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