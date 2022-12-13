Оцифровку кладбищ в Новороссийске начнут в 2023 году

В городе-герое 13 декабря прошла рабочая встреча по оцифровке городских кладбищ.

«В следующем году мы планируем начать работу по инвентаризации и оцифровке мест захоронений на территории муниципального образования город Новороссийск», — написала в Telegram вице-мэр Новороссийска Эльвира Кальченко.

Она отметила, что специальная программа даст возможность всем желающим найти информацию о месте захоронения своих близких. Можно будет ознакомиться со схемой расположения на кладбище и внешним видом памятника. Также программа позволит оставить теплые слова об умершем.

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