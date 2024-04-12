Отсидевший за убийство мужчина порезал ножом собутыльника в Горячем Ключе

Преступление произошло днем 7 апреля в одном из домов на улице Гайдара.

По данным следствия, 54-летний мужчина выпивал вместе со своим 39-летним знакомым в арендованном доме. Мужчины поругались на бытовой почве. Во время конфликта старший схватил нож и ударил собутыльника в шею. После этого нападавший сам позвонил в скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали, сейчас ему оказывают медпомощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Ранее подозреваемого уже судили за убийство, он вышел на свободу условно-досрочно и совершил новое преступление. Во время допроса злоумышленник признался в новом преступлении, после чего его поместили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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