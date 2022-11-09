Оценщик рассказал, как купить квартиру на вторичке со скидкой

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

На стоимость продающейся квартиры влияет множество обстоятельств. Некоторые факторы могут стать весомым основанием для получения скидки, уверен президент «Региональной ассоциации оценщиков» Кирилл Кулаков.

«Обратите внимание на использование первого этажа. Продовольственный магазин – существенный минус для жителей, соседство с ним снижает цену на 7-10%», — рассказал Кулаков.

Эксперт предупредил, что из-за соседства с магазином под окнами квартиры с утра до вечера будут разгружать товар, а также шуметь посетители.

По словам Кулакова, квартиры на первых и последних этажах зачастую продаются дешевле остальных. Получить скидку примерно в 5% можно и на квартиру на 13 этаже из-за суеверий.

Кроме того, ощутимую скидку при покупке квартиры на вторичке можно получить при ее определенном состоянии. К примеру, если она пострадал от пожара или ее затопили соседи с верхних этажей. В таких случаях скидка может составить до 20%, сообщает радио Sputnik.

Читайте также: в Сочи с начала года квартиры в новостройках подорожали на 22,5%, вторичка — на 26%.