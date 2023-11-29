Отсеками для крупного мусора оборудуют 50 контейнерных площадок в Краснодаре

До конца года у 50 площадок установят специальные ограждения, которые обошьют металлопрофилем, чтобы мусор не разлетался при сильном ветре. Также оборудуют специальные отсеки для крупногабаритного мусора.

Для удобства горожан дверцы для выброса отходов расположат со стороны тротуара, для спецтехники — дверцы установят со стороны дороги. Ключ от дверей будет только у работников мусороуборочной компании.

По словам заммэра Краснодара Максима Онищенко, ремонт планируется закончить до конца года. Так, благодаря этому снизится количество отходов, которые копятся вблизи контейнерных площадок, а территории станут более чистыми и опрятными.

«Вопрос злободневный, к нам поступает много обращений жителей по поводу состояния контейнерных площадок и порядка рядом с ними», — добавил Онищенко.

Сейчас в городе оборудовано свыше 8,8 тыс. контейнерных площадок, в их числе свыше 1 тыс. 950 единиц — городская собственность, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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