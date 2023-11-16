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Незаконную свалку ликвидировали в Тихорецком районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nezakonnuyu-svalku-likvidirovali-v-tihoretskom-rajone
Незаконную свалку ликвидировали в Тихорецком районе
Фото pexels.com

Стихийная свалка твердых коммунальных отходов образовалась в станице Фастовецкой. Местные жители пожаловались на нее в прокуратуру.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что органы местного самоуправления не принимали должных мер для ликвидации свалки.

Для устранения нарушения прокурор обратился в Тихорецкий районный суд, который удовлетворил его требования. Свалку в Фастовецкой уже ликвидировали, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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