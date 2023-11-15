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Из-за стихийной свалки строительного мусора исчезло озеро под Геленджиком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-stihijnoj-svalki-stroitelnogo-musora-ischezlo-ozero-pod-gelendzhikom
Из-за стихийной свалки строительного мусора исчезло озеро под Геленджиком
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Несанкционированная свалка образовалась в прибрежной зоне реки Адербы в окрестностях города-курорта.

Земельные участки и зона реки завалены строительным мусором. Из-за этого озером обмелело, а горные ручьи через свалку разносят вредные вещества.

СК России по Краснодарскому краю проводит доследственную проверку. Глава СК Александр Бастрыкин запросил у руководителя регионального ведомства Андрея Маслова доклад о предварительно установленных обстоятельствах и принятых мерах к устранению нарушений, сообщает Следком.

Читайте также: прокуратура проведет проверку по факту свалки медицинских отходов в Краснодаре.

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