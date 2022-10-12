Отряд БАРС-1: фронтовые будни героев-казаков из Краснодарского края

Видео канала «Кубань 24»

«От Гаврюшкиных за русских» и «за Кубанское казачьей войско» — это надписи на минах, которые ждут боевого применения. Их сняли на видео и показали бойцы казачьего отряда БАРС.

Группа продолжает выполнять боевые задачи на территории Донбасса. На видео попали и другие моменты фронтовых будней, например, трофейное немецкое оружие и передача писем с Родины.

Казаки с честью продолжают борьбу с врагом. Потерь нет. Отряд БАРС, более известный как отряд «Кубань», сформирован из кубанских казаков-добровольцев. Широкую известность он получил после долгих сражений в районе Красного Лимана.

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