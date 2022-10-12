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Минобороны РФ опубликовало видео работы танковых экипажей Южного военного округа

Политика
12.10.2022 09:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-opublikovalo-video-raboty-tankovyh-ekipazhej-yuzhnogo-voennogo-okruga
Видео канала «Кубань 24»

На кадрах видно, как танкисты вместе с бойцами мотострелкового подразделения подавляют огневые точки противника, которые массово отвечают противотанковым огнем.

Наведение на цели, корректировка огня и контроль поражения во время боя осуществлялись с беспилотного летательного аппарата.

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