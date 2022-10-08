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Главком ВКС РФ возглавил группировку войск в зоне проведения СВО

Политика
08.10.2022 17:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/glavkom-vks-rf-vozglavil-gruppirovku-vojsk-v-zone-provedeniya-svo
Главком ВКС РФ возглавил группировку войск в зоне проведения СВО
Фото пресс-службы Минобороны РФ.

Об этом 8 октября заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга.

«Решением Министра обороны РФ командующим Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин», — приводит сообщение ведомства RT.

Генерал армии Сергей Суровикин с 2017 года является главнокомандующим ВКС РФ. До этого он командовал войсками Восточного военного округа.

Суровикин родился 11 октября 1966 года в Новосибирске. В 1987 году с золотой медалью окончил Омское высшее общевойсковое командное училище. Он командовал российской группировкой войск в Сирии, а также принимал участие в вооруженных конфликтах в Чечне и Таджикистане.

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