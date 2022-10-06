В Минобороны заявили, что украинские военные отброшены от линии обороны ВС РФ на всех направлениях

Игорь Конашенков. Фото Минобороны РФ

Об этом 6 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей», — цитирует Конашенкова RT.

Кроме того, истребители ВКС РФ за сутки сбили два самолета ВСУ на территории ДНР — Су-24 около населенного пункта Свиридоновка и МиГ-29 в районе населенного пункта Новогродовка.

Также средства ПВО на территории ДНР и ЛНР уничтожили девять беспилотников украинских военных. Высокоточными ракетными ударами ВСК России уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец в Херсонской и Николаевской областях.

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