В Минобороны заявили, что украинские военные отброшены от линии обороны ВС РФ на всех направлениях
Об этом 6 октября сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.
«На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск. Уничтожено более 100 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей», — цитирует Конашенкова RT.
Кроме того, истребители ВКС РФ за сутки сбили два самолета ВСУ на территории ДНР — Су-24 около населенного пункта Свиридоновка и МиГ-29 в районе населенного пункта Новогродовка.
Также средства ПВО на территории ДНР и ЛНР уничтожили девять беспилотников украинских военных. Высокоточными ракетными ударами ВСК России уничтожены три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец в Херсонской и Николаевской областях.
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