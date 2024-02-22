Отремонтированный клуб для военнослужащих открылся в поселке Молькино

Клуб полностью реконструировали при поддержке региона и кубанских компаний промышленного комплекса.

В учреждении установили современные системы противопожарной безопасности, кондиционирования и вентиляции. Кроме того, там подключили горячую воду, отремонтировали отопление, привели в порядок прилегающую территорию. Актовый зал оснастили удобными театральными креслами и мультимедийным оборудованием. В планах проводить на территории клуба регулярные экскурсии для детей в комнате боевой славы. Также каждое воскресенье будут проходить кинопоказы и другие культурно-досуговые мероприятия.

В 2022 году гарнизон посетил заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По итогам его общения с мобилизованными и военнослужащими при содействии с Минобороны РФ приняли решение отремонтировать жилые помещения, столовую, складские объекты, расположенные на территории военных городков в Молькино. Вице-премьер также поручил реконструировать местный клуб, построенный более 40 лет назад, оборудовать читальный и спортивный залы, комнаты боевой славы и другие помещения учреждения.

В церемонии открытия клуба для военнослужащих и их семей поучаствовали вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, начальник организационно-мобилизационного управления — заместитель начальника штаба Южного военного округа, генерал-майор Константин Запатоцкий, министр промышленной политики региона Дмитрий Хмелько, руководство учебного центра гарнизона, военнослужащие и их семьи.

«Успехи наших защитников на ратном поле накладывают большую ответственность на тех, кто остался на поле трудовом. Сегодня каждый из нас старается, как говорится, «за себя и за того парня». В два раза ответственнее подходит к своей работе, в два раза внимательнее относится к старикам и семьям, которые ждут своих героев. В два раза сильнее, в два раза честнее перед собой и перед окружающими. И нас таких — миллионы по всей стране», — подчеркнул Руппель.

Он добавил, что поддержкой ВС РФ занимаются и тысячи предприятий на Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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