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Анна Минькова поздравила раненых бойцов в госпитале с 23 февраля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/anna-minkova-pozdravila-ranenyh-bojtsov-v-gospitale-s-23-fevralya
Анна Минькова поздравила раненых бойцов в госпитале с 23 февраля
Фото t.me/minkovaanna23

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова 22 февраля посетила госпиталь для ветеранов войн, где проходят реабилитацию участники СВО.

Замглавы Кубани сообщила, что в настоящее время в госпитале находится 17 бойцов.

«В основном это ребята из нашего края, но есть и из других регионов. Приехала поздравить бойцов с наступающим Днем защитника Отечества и пожелать им главного — скорейшего выздоровления. А всю необходимую для этого помощь и поддержку окажем», — сказала Минькова.

Вице-губернатор напомнила, что реабилитационное отделение в госпитале открылось в прошлом году. В нем участники СВО восстанавливаются после травм, ранений, контузий. Минькова отметила, что в госпитале имеется все необходимое для оказания эффективной медпомощи.

«Работает множество программ и методик комплексной реабилитации, которые проводят опытные врачи и сотрудники. Для меня важно было получить обратную связь и убедиться, что медпомощью пациенты довольны», — сказала Минькова.

Вице-губернатор пообщалась с бойцами и поблагодарила их за то, что своим приоритетом выбрали защиту интересов России.

«С наступающим праздником, мужчины! Спасибо вам за силу, ответственность и самоотверженность. Здоровья, мира и благополучия в ам и всем, кто вам дорог», — написала Минькова в Telegram.

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