День защитника Отечества: какие мероприятия пройдут в Краснодаре к 23 февраля?

К празднику Дня защитника Отечества в краевой столице пройдут тематические мероприятия — возложения цветов к памятникам и мемориалам, выставки и концерты.

Так, 21 февраля с 13:00 до 15:00 в Выставочном зале Боевой Славы на улице Береговой пройдет выставка современного оружия, а также мастер-класс по обращению со стрелковым оружием и оказанию первой помощи раненым.

В сам день праздника 23 февраля в Краснодаре торжественно возложат цветы к военным памятникам и мемориалам. У Вечного Огня почетный караул будет нести Вахту памяти.

Кроме того, в честь Дня защитника Отечества в городских парках пройдут концерты, мастер-классы и спортивные квесты. Тематические мероприятия также пройдут в Домах культуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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